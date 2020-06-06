Сауль розповів, хто матиме найбільшу перевагу після рестарту Ла Ліги

Півзахисник мадридського Атлетіко Сауль Ньїгес розповів, як проходять тренування команди після карантину.

"Я з нетерпінням чекав повернення до загальних тренувань, тому що до цього траплялося, що я бачив своїх товаришів по команді лише на сусідньому полі. Єдине, що трохи турбує, то це травми. Думаю, зараз буде багато пошкоджень, а команди, у яких їх буде найменша кількість, отримають невелику перевагу.

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Зараз у мене ледве виходять довгі передачі. Коли ти два з половиною місяці не торкаєшся м'яча, то втрачаєш ігрові зв'язки зі своїми товаришами по команді. Раніше все це робилося на автоматі, а тепер знову потрібно тренуватися. Але я завжди говорив, що тренування це не те ж саме, що й матчі. На заняттях занадто мало інтенсивності, тому, думаю, в кожному турі буде по п'ять або шість м'язових травм. Наші футболісти, які зазвичай грали менше, повинні бути готові, тому що тепер нам знадобляться всі", – цитує Сауля Marca.

До слова, для мадридського Атлетіко сезон Ла Ліги відновиться 14 червня матчем проти Атлетіка з Більбао. Наразі команда Дієго Сімеоне перебуває на шостому рядку турнірної таблиці. Відставання від зони Ліги чемпіонів складає лише одне очко.

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