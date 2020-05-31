Загибель Рейєса: футболіст вчинив злочин і сам винен у трагедії – офіційні підсумки розслідування смертельної ДТП

1 червня виповниться рік з дня трагічної загибелі Хосе Антоніо Рейєса. Днями було офіційно завершене розслідування обставин трагедії – як виявилося, знаменитий футболіст став єдиним винуватцем ДТП.

Як відомо, 35-річний півзахисник пішов із життя 1 червня 2019-го. Іспанець потрапив у ДТП неподалік рідного міста Утрери – автомобіль, яким керував футболіст, з'їхав з дороги і загорівся. Окрім Рейєса, загинув і його двоюрідний брат Хонатан, а ще одному кузену дивом вдалося вижити. Причиною ДТП називали грубе порушення ПДР – повідомлялося, що авто рухалося зі швидкістю майже 200 кілометрів на годину.

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Фактично через рік після аварії іспанська цивільна гвардія спільно з експертами відділу розслідування обставин ДТП оголосила остаточні причини трагедії. Попередні висновки експертів підтвердилися – на жаль, Рейєс, як і чимало інших сучасних водіїв, знехтував правилами дорожнього руху. Футболіст, перебуваючи за кермом автомобіля, значно перевищив швидкість. На ділянці дороги, де сталася ДТП, дозволений рух зі швидкістю 120 кілометрів на годину. Рейєс перевищив дозволену межу на 67 км, інформує Marca.

Інша офіційна причина трагедії – під час руху автомобіля луснула шина, внаслідок чого Рейєс втратив контроль над транспортним засобом. Автомобіль Mercedes Benz S 550 злетів з дороги, зіткнувся з металевою огорожею, після чого кілька разів перекинувся та загорівся. Стан дорожнього покриття був відмінним, тому цю версію причин трагедії в ході слідства відкинули.

Прокуратура дійшла висновку, що у діях загиблого футболіста вбачаються ознаки одразу двох злочинів – вбивство з необережності, а також завдання тяжких тілесних ушкоджень з необережності. Прокуратура попросила суд закрити кримінальне провадження у зв'язку зі смертю Рейєса. Подальше розслідування справи не має сенсу, позаяк єдиний обвинувачений пішов з життя.

В офіційному звіті зазначено, що Рейєс порушив елементарні заходи безпеки та вчинив серйозне порушення правил дорожнього руху. Якби футболіст вижив, то змушений був би відповідати перед законом, адже провину іспанця у скоєнні ДТП офіційно довели. На жаль, Хосе Антоніо за ігнорування ПДР заплатив найдорожчу ціну – своє життя та життя свого брата. Той перший день літа 2019-го на іспанській автотрасі A-376 Севілья – Утрера став для обох фатальним.

Нагадаємо, Рейєс відомий за виступами у таких грандах європейського футболу як Реал, Севілья, Атлетіко, Арсенал та Бенфіка. За кар'єру хавбек здобув чимало титулів – чемпіон Іспанії та Англії (перший іспанець, який виграв АПЛ), 5-разовий переможець ЛЄ (рекорд турніру), фіналіст Ліги чемпіонів.

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