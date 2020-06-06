Сауль рассказал, кто получит наибольшее преимущество после рестарта Ла Лиги

Полузащитник мадридского Атлетико Сауль Ньигес рассказал, как проходят тренировки команды после карантина.

"Я с нетерпением ждал возвращения к общим тренировкам, так как до этого случалось, что я видел своих товарищей по команде только на соседнем поле. Единственное, что немного беспокоит, то это травмы. Думаю, сейчас будет много повреждений, а команды, у которых их будет наименьшее количество, получат небольшое преимущество.

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Сейчас у меня едва выходят длинные передачи. Когда ты два с половиной месяца не касаешься мяча, то теряешь игровые связи со своими товарищами по команде. Раньше все это делалось на автомате, а теперь снова нужно тренироваться. Но я всегда говорил, что тренировки это не то же самое, что и матчи. На занятиях слишком мало интенсивности, поэтому, думаю, в каждом туре будет по пять или шесть мышечных травм. Наши футболисты, которые обычно играли меньше, должны быть готовы, потому что теперь нам понадобятся все", – цитирует Сауля Marca.

К слову, для мадридского Атлетико сезон Ла Лиги возобновится 14 июня матчем против Атлетика из Бильбао. Сейчас команда Диего Симеоне находится на шестой строчке турнирной таблицы. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет лишь одно очко.

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