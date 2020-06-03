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Сауль назвав свій новий клуб – лідер Атлетіко влаштував ефектну піар-кампанію

14:59 521 Читать на русском
Сауль назвав свій новий клуб – лідер Атлетіко влаштував ефектну піар-кампанію
Сауль Ньїгес / фото: Атлетіко

Півзахисник мадридського Атлетіко та збірної Іспанії Сауль Ньїгес долучився до розвитку фуболу.

Сауль оголосив про запуск нового футбольного проекту в місті Ельче. Футболіст разом зі своїм братом створив клуб Коста Сіті. Проект має допомогати розвиватися молодим гравцям та об'єднає 30 команд і 500 футболістів у віці від 4 до 18 років.

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Відзначимо, що хавбек Атлетіко заради цієї події влаштував ефектну піар-кампанію. Кілька днів тому Сауль заявив, що невдовзі назве новий клуб. Фани "матрацників" були занепокоєні, що 25-річний футболіст надумав покинути Мадрид. Таким чином вдалося привернути увагу до проекту більшої кількості людей.

До слова, Сауль – вихованець Атлетіко. За основну команду футболіст виступає з липня 2013 року. Контракт гравця з мадридським клубом чинний до 30 червня 2026 року. У нинішньому сезоні хавбек провів 37 матчів у всіх турнірах, став автором 4 забитих м'ячів.

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Теги
Іспанія Сауль Ньїгес Сауль Ньїгес Атлетіко Атлетіко
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