Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) вслед за Ньюкаслом хочет приобрести и миланский Интер, сообщает Calciomercato.

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Семья Чжан не может позволить себе надлежащее финансирование "нерадзурри", поэтому ищет покупателей. В сентябре между сторонами была запланирована встреча, на которой обсуждали потенциальную сделку. В Италии ходят слухи, что переговоры сложились удачно и добавили немало шансов продаже Интера саудитам.

Добавим, что ранее ибн Салман приобрел Ньюкасл за 350 млн евро. Миланский гранд будет стоить значительно больше – около миллиарда евро.

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