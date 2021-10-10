"Спасибі всім уболівальникам за слова підтримки, які ми отримали як нові власники футбольного клубу Ньюкасл.

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Було багато написано про інвестиції, які ми зробили в клуб, і ми знаємо, що ви хочете дізнатися від нас більше про цей важливий етап в історії вашого клубу. Перш за все я хочу підкреслити, що ми неймовірно пишаємося тим, що є власниками такого клубу, як Ньюкасл.

Це ваш клуб. Він перебуває у самому серці уболівальників уже понад 125 років. Сьогодні власниками абонементів є ті, хто йде шляхом своїх батьків, бабусь і дідусів, прабабусь і прадідусів.

Як нові власники ми будемо прислухатися до думки уболівальників. Володіння цим клубом – це не та відповідальність, до якої ми поставилися легковажно. Ми ніколи не випустимо з уваги те, що значить бути частиною Ньюкасла.

Я також хотів дати вам зрозуміти, що можна очікувати від нас як від власників. Також ви можете дізнатися, якими є наші плани щодо клубу на даному етапі.

Найголовніше, ви можете чекати нашої амбітності. Як і ви, ми хочемо створити стабільно успішну команду. Ми тут для того, щоб досягти довгострокового успіху для клубу. Перш за все ми хочемо поговорити з людьми в клубі і поза ним, щоб отримати їхню думку, перш ніж ми остаточно визначимо наші плани.

Я хочу подякувати всім вам за підтримку, яку ви надаєте цьому клубу. Без таких уболівальників, як ви, немає футбольного клубу Ньюкасл, і ми ніколи не будемо сприймати вашу підтримку як належне", – цитує Ясіра Аль-Румайяна Chronicle Live.

Аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл за близько 350 млн євро. Після 7-ми турів АПЛ команда розташовується у зоні вильоту.

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