Нинішній матч проти Істанбулспора стане прощальним для 37-річного італійця, інформує офіційний сайт "канарок".

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Упродовж кар'єри Бонуччі пограв за Інтер, Тревізо, Дженоа, Барі, Ювентус, Мілан, Уніон Берлін та Фнербахче. Колекція трофеїв іменитого захисника вражає – 9 титулів чемпіона Італії, по 5 Кубків та Суперкубків Італії.

У складі національної збірної Лео провів 121 матч та забив 8 голів. Бонуччі був ключовим гравцем "Скуадри Адзурри" на переможному Євро-2020. Зокрема, забив рятівний гол і реалізував післяматчевий пенальті у фіналі проти Англії.

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