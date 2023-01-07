Ісламські правила життя в Саудівській Аравії створили б серйозні проблеми Кріштіану Роналду під час виступів у Аль-Насрі.

Роналду спокусився на великі гроші та перейшов у Аль-Наср. Його не злякали суворі тамтешні закони, які забороняють проживати неодруженій парі під одним дахом.

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Втім, влада Саудівської Аравії закриє очі на ситуацію та дозволить Роналду порушувати закон, проживаючи разом з коханою, повідомляє Marca з посиланням на EFE.

Місцеві юристи додають, що останнім часом Саудівська Аравія послабила контроль за іноземцями на власній території та не карає їх за побут у традиціях вільного світу.

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