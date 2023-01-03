Стали відомі деякі подробиці галактичної угоди Кріштіану Роналду з саудівським клубом Аль-Наср, який оголосив про підписання португальця наприкінці 2022 року.

Контракт 37-річного португальця став рекордним в історії спорту. До літа 2025-го Кріштіану Роналду захищатиме кольори Аль-Насра на футбольному полі, а у 40-річному віці зірковий нападник завершить кар'єру гравця.

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Після цього Роналду продовжить працювати в Аль-Насрі на посаді спортивного радника та, ймовірно, стане послом Саудівської Аравії в боротьбі за ЧС-2030, на проведення якого претендує і Україна, приєднавшись до заявки Іспанії та Португалії.

Загалом його контракт розрахований на 7 років, впродовж яких Кріштіану отримає 500 мільйонів євро "чистими". Це рекордна угода як в історії футболу, так і спорту загалом, стверджує AS, називаючи перехід Роналду "контрактом століття".

До слова, офіційна презентація Кріштіану Роналду запланована на сьогодні, 3 січня. О 18:00 за київським часом Аль-Наср представить зіркового новачка.

Нагадаємо, 37-річний Роналду перейшов у Аль-Наср на правах вільного агента, адже ще в листопаді достроково розірвав контракт із Манчестер Юнайтед. Раніше форвард збірної Португалії виступав за Спортінг, Реал та Ювентус.

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