Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду поки не має можливості грати за свою нову команду.

Попри усі спекуляції преси португалець очікувано навіть не потрапив у заявку на матч чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Таі (2:0). Річ у тім, що Роналду мусить відбути дискваліфікацію, яка тягнеться за ним ще з Англії. Також Аль-Насру потрібно звільнити у заявці місце для легіонера.

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Роналду не захотів дивитися за матчем своєї нової команди у комфортній ложі стадіону, а вирішив, що навантаження повинні отримувати не лише його одноклубники. Відтак, перегляд поєдинку Кріштіану поєднав із тренуванням. У роздягальні перед телевізором розташували велотренажер. Відтак, португалець дивився матч і крутив педалі.

До слова, Аль-Наср обіграв Аль-Таі завдяки дублю Таліски та зміцнив лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії.