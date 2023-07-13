Бразильський опорник Фабінью може приєднатися до легенд Ліверпуля на Близькому Сході.

Аль-Іттіхад готує пропозицію до Ліверпуля щодо Фабінью, повідомляє The Athletic. Саудити готові заплатити 40 мільйонів фунтів за бразильця.

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Ліверпуль от-от втратить Хендерсона, який вирішив поїхати в Аль-Іттіфак, а тепер стоїть перед вибором, чи продавати Фабінью. У бразильця залишилося 3 роки чинного контракту.

29-річний опорник у минулому сезоні серйозно просів, але Ліверпуль не має заміни для нього. Мерсисайдці тільки працюють, щоб підписати Ромео Лавіа з Саутгемптона.