Саудівська Аравія продовжує "обкрадати" Ліверпуль – ще один основний футболіст отримав грошовитий варіант
13 липня 16:44 - Читать на русском
Бразильський опорник Фабінью може приєднатися до легенд Ліверпуля на Близькому Сході.
Аль-Іттіхад готує пропозицію до Ліверпуля щодо Фабінью, повідомляє The Athletic. Саудити готові заплатити 40 мільйонів фунтів за бразильця.
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Ліверпуль от-от втратить Хендерсона, який вирішив поїхати в Аль-Іттіфак, а тепер стоїть перед вибором, чи продавати Фабінью. У бразильця залишилося 3 роки чинного контракту.
29-річний опорник у минулому сезоні серйозно просів, але Ліверпуль не має заміни для нього. Мерсисайдці тільки працюють, щоб підписати Ромео Лавіа з Саутгемптона.
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