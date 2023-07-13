Англійський півзахисник Джордан Хендерсон за крок від переїзду в Саудівську Аравію. Ліверпуль просить мізерну компенсацію.

Хендерсон погодився на пропозицію Джеррарда та узгодив контракт з Аль-Іттіфаком, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Джордан переговорив з Клоппом і отримав від тренера дозвіл на переїзд в Саудівську Аравію, де йому пообіцяли в 4 рази вищу зарплату.

Ліверпуль не хоче безкоштовно відпускати капітана, в якого ще два роки чинного контракту. Мерсисайдці просять за 33-річного хавбека 10 мільйонів фунтів.

Додамо, що Хендерсон провів за Ліверпуль 12 сезонів, виграв 8 титулів і став справжньою легендою.