Бразильский опорник Фабиньо может присоединиться к легендам Ливерпуля на Ближнем Востоке.

Аль-Иттихад готовит предложение к Ливерпулю по Фабиньо, сообщает The Athletic. Саудиты готовы заплатить 40 миллионов фунтов за бразильца.

Хендерсон получил зеленый свет от Клоппа и принял предложение Джеррарда – Ливерпуль повесил смешной ценник на капитана.

Ливерпуль вот-вот потеряет Хендерсона, решившего поехать в Аль-Иттифак, а теперь стоит перед выбором, продавать ли Фабиньо. У бразильца осталось 3 года действующего контракта.

29-летний опорник в прошлом сезоне серьезно просел, но у Ливерпуля нет замены для него. Мерсисайдцы только работают, чтобы подписать Ромео Лавиа из Саутгемптона.