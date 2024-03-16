Чемпіонат Саудівської Аравії, 24 тур

Аль-Раед – Аль-Таавон – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Іттіхад – 2:4

Голи: Аль-Нажді, 6, Аль-Шарфа, 66 – Хамдалла, 39 (пен), 74, Жота, 45+4, Аль-Гамді, 64

Вилучення: Аль-Олаян, 77 (Аль-Іттіхад)

Аль-Хіляль – Дамак – 2:1

Голи: Аль-Давсарі, 79, Майкл, 90+3 – Антоліч, 86

Вилучення: Аль-Аназі, 88 (Дамак)

Аль-Раед Ігора Йовічевіча розійшовся нульовою нічиєю з Аль-Таавоном, оформивши двоочковий відрив від зони вильоту.

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В інших матчах голи були. У поєдинку Аль-Фатеха та Аль-Іттіхада їх забили цілих 6. Гості виграли 4:2 і зберегли 4 місце, набравши 43 очки. Карім Бензема продовжує відновлення від травми.

Аль-Хіляль кілька днів тому встановив світовий рекорд, вигравши 28-й матч поспіль. І одразу ж на радощах ледь його не обірвав. Ворота Дамака команді Жорже Жезуша вдалося розпакувати тільки на 79-й хвилині. Гості встигли відігратися, але в доданий час Майкл влучним ударом головою приніс Аль-Хілялю чергові три очки – є 29 перемога поспіль у всіх турнірах. Лідер чемпіонату зберіг відрив від Аль-Насра, який складає 12 очок за 6 турів до фінішу.

هددددددف سالم الدوسري ? pic.twitter.com/5Kw1BgeFuU — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) March 16, 2024