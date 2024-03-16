Чемпионат Саудовской Аравии, 24 тур

Аль-Раэд – Аль-Таавон – 0:0

Аль-Фатех – Аль-Иттихад – 2:4

Голы: Аль-Нажди, 6, Аль-Шарфа, 66 – Хамдалла, 39 (пен), 74, Жота, 45+4, Аль-Гамди, 64

Удаление: Аль-Олаян, 77 (Аль-Иттихад)

Аль-Хиляль – Дамак – 2:1

Голы: Аль-Давсари, 79, Майкл, 90+3 – Антолич, 86

Удаление: Аль-Анази, 88 (Дамак)

Аль-Раэд Игора Йовичевича разошелся нулевой ничьей с Аль-Таавоном, оформив двухочковый отрыв от зоны вылета.

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В остальных матчах голы были. В поединке Аль-Фатеха и Аль-Иттихада их забили целых 6. Гости выиграли 4:2 и сохранили 4 место, набрав 43 очка. Карим Бензема продолжает восстановление от травмы.

Аль-Хиляль несколько дней назад установил мировой рекорд, выиграв 28-й матч подряд. И сразу же на радостях едва его не оборвал. Ворота Дамака команде Жорже Жезуша удалось распаковать только на 79-й минуте. Гости успели отыграться, но в добавленное время Майкл точным ударом головой принес Аль-Хилялю очередные три очка – есть 29 победа подряд во всех турнирах. Лидер чемпионата сохранил отрыв от Аль-Насра, который составляет 12 очков за 6 туров до финиша.

هددددددف سالم الدوسري ? pic.twitter.com/5Kw1BgeFuU — منبر الهلال - Mnbr Alhilal (@MnbrAlhilal) March 16, 2024