Учора відбулися чвертьфінальні матчі Азійської Ліги чемпіонів. Аль-Хіляль обіграв Аль-Іттіхад і пробився в наступний раунд турніру. Однак ця перемога має значно більшу цінність. Річ у тім, що аравійський клуб встановив новий світовий рекорд за кількістю перемог поспіль – тепер це 28 матчів.

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Раніше перше місце утримував валлійський Нью-Сейнтс (26 перемог). Серія Аль-Хіляля почалася 25-го вересня. Цікаво, що клуб зміг встановити це досягнення без головної зірки. Неймар у цьому сезоні зіграв лише 5 матчів, після чого отримав дуже складну травму. Бразилець досі продовжує проходити реабілітацію.

До слова, Аль-Хіляль у нинішньому сезоні не зазнав жодної поразки в національному чемпіонаті чи ЛЧ. Аравійський клуб програвав лише Аль-Насру і Аль-Садду (в арабській ЛЧ), а також поступився київському Динамо на літніх зборах.