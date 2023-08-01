Соф'ян Амрабат, який вже погодив умови особистого контракту з Манчестер Юнайтед, може опинитися в Саудівській Аравії.

Марокканський півзахисник Фіорентини Соф'ян Амрабат потрапив на радари саудівського Аль-Ахлі. Про це пише L`Equipe.

Ключового футболіста Атлетіко заманюють у Саудівську Аравію – мадридці не хочуть відпускати гравця

За інформацією джерела, азійці готові перебити пропозицію Манчестер Юнайтед, який готовий викласти за футболіста близько 35 мільйонів євро. Зазначимо, що "червоні дияволи" вже узгодили умови особистого контракту з марокканцем.

Соф'ян виступає за "фіалок" з 2020 року. У сезоні 2022/23 він провів 49 матчів, на його рахунку 1 асист.

Нагадаємо, Аль-Ахлі вже підписав у це міжсезоння декількох футболістів з Європи. Гравцями саудитів стали: Фірміно, Марез, Едуар Менді та Сен-Максімен.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків