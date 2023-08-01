Захисник Стефан Савіч може переїхати в Аль-Шабаб. Атлетіко проти цього трансферу.

Чорногорський захисник мадридського Атлетіко Стефан Савіч може змінити клуб вже цього літа – футболіста хоче бачити у своєму складі саудівський клуб Аль-Шабаб. Про це повідомляє AS з посиланням на LʼEquipe.

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За інформацією джерела, мадридці не бажають відпускати Савіча в Саудівську Аравію – в клубі вважають, що футболіст і далі буде ключовим гравцем у захисті команди.

Нагадаємо, чинний контракт захисника з мадридцями завершиться влітку 2024 року. Савіч виступає за Атлетіко з літа 2015 року. Минулого сезону зіграв 29 матчів без результативних дій.

Аль-Шабаб минулого сезону фінішував 4-м у чемпіонаті Саудівської Аравії. Цього літа клуб не підписував нікого з Європи, з 2020 року за нього виступає Евер Банега.

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