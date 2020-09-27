Чемпіонат Італії 2020/21, 2-й тур

Спеція – Сассуоло – 1:4

Голи: Галабінов, 30 – Джурічіч, 12, Берарді, 64 (пен), Дефрель, 66, Капуто, 76

Верона – Удінезе – початок о 16:00

Наполі – Дженоа – початок о 16:00

Кротоне – Мілан – початок о 19:00

Рома – Ювентус – початок о 21:45

Сассуоло завітав у гості до Спеції. Гості відкрили рахунок вже на 12-й хвилині, коли Джурічіч кинув поміж ніг Салі, вийшов віч-на-віч із голкіпером і пробив у дальній кут воріт. На 20-й перевагу збільшив Капуто, але після перегляду VAR на предмет офсайду гол було скасовано. А на 30-й господарі змогли зрівняти. Це Галабінов головою замкнув навіс Річчі у штрафний майданчик.

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По перерві Берарді реалізував пенальті, призначений за грубий фол у карному майданчику і вивів Сассуоло уперед. На 66-й перевагу закріпив Дефрель, який з льоту пробив після навісу у карний майданчик. У другому таймі VAR ще двічі скасовував голи Капуто через офсайди, але на 76-й йому таки вдалось забити чистий. Фераррі головою скинув під удар, а Франческо потужно вистрілив під перекладину, поставивши крапку у цьому матчі.

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