“Ми перевернули гру і домінували, але їхній другий гол створив ризик у матчі, який здавався закритим. Це компоненти, де нам потрібно вдосконалюватися. Ми ніколи не відступали від жодного виклику. Однак на початку сезону ми не можемо ставити Скуддето своєю ціллю. Ми спробуємо розпочати сильно, як завжди, і будемо боротися з іншими командами, які також покращуються.

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З часом ми побачимо, де перебуваємо, як справи в інших, а потім оцінимо все, але Аталанта не може говорити про титул. Минулого сезону, якби ми виграли в Турині, а потім ще п’ять-шість турів, можливо, у нас був би шанс, але ми дійшли до цього крок за кроком. Це не було початковою метою.

Я відчуваю, що зараз ми сильніші, ніж минулого сезону. Ми отримали більше впевненості, оскільки сьогодні ми пропустили першими, але не дозволили зламати себе. Є більша впевненість у собі, а також деякі нові гравці, які дають нам більше можливостей, більше альтернативних варіантів гри", – наводить слова Гасперіні Football Italia.

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