Чемпионат Италии 2020/21, 2-й тур

Специя – Сассуоло – 1:4

Голы: Галабинов, 30 – Джуричич, 12, Берарди, 64 (пен), Дефрель, 66, Капуто, 76

Верона – Удинезе – начало в 16:00

Наполи – Дженоа – начало в 16:00

Кротоне – Милан – начало в 19:00

Рома – Ювентус – начало в 21:45

Сассуоло приехал в гости к Специи. Гости открыли счет уже на 12-й минуте, когда Джуричич бросил между ног Салли, вышел один на один с голкипером и пробил в дальний угол ворот. На 20-й преимущество увеличил Капуто, но после просмотра VAR на предмет офсайда гол был отменен. А на 30-й хозяева смогли сравнять. Это Галабинов головой замкнул навес Риччи в штрафную.

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После перерыва Берарди реализовал пенальти, назначенный за грубый фол в штрафной и вывел Сассуоло вперед. На 66-й преимущество закрепил Дефрель, который с лету пробил после навеса в штрафную. Во втором тайме VAR еще дважды отменял голы Капуто из-за офсайда, но на 76-й ему таки удалось забить чистый. Феррари головой сбросил под удар, а Франческо мощно выстрелил под перекладину, поставив точку в этом матче.

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