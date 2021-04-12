Домашній матч Беневенто проти Сассуоло особливої турнірної ваги не мав. Господарі навіть в разі поразки зберегли б відрив у вісім очок від зони вильоту, а гостям при 14-очковому відставанні від сьомої сходинки єврокубки де-факто не світили. Щоправда, у "нероверді" була мотивація здобути першу за три тури перемогу.

Легенда Серії А Ді Натале розпочав кар'єру тренера

Перший тайм пройшов за серйозної переваги Сассуоло в активності. Команда Піппо Індзагі до перерви провела всього один неточний удар, в той час як у гостей їх було аж п'ять – щоправда, їхня гострота виявилась невисокою. В основний час футболісти так і не забили голів, однак у компенсований підопічні Роберто Ді Дзербі таки вирвались уперед. В цьому допомогли господарі: Бога увірвався на лівий край штрафного й опинився прямо перед голкіпером, виконавши простріл, а Барба у спробі перервати його зрізав м'яч у власні ворота – 0:1!

На перших хвилинах по перерві моментів не виникало. Команди розкрилися в середині другого тайму – і активніше виглядали гравці Сассуоло. Так, на 60-й хвилині Распадорі пробив з лінії штрафного (голкіпер впорався), на 69-й Бога з лівого краю влучив у поперечину, а на 70-й Хараслін викотив пас на 11 метрів під постріл Джурічічу – Філіп запустив м'яч у небо. Господарі після цього несподівано ожили, огризнувшись двома хорошими ударами у виконанні Лападули та Гайча – Консільї парирував.

Ендшпіль поєдинку пройшов на зустрічних курсах. Так, на 87-й хвилині Распадорі обікрав захисника й вийшов віч-на-віч, але в завершенні Роберто пробив повз ворота Беневенто. Господарі ж ледь не відігрались на 90+3-й: Глік замкнув подачу з лівого флангу (Консільї парирував), а потім Іоніце підправив добивання ударом метрів з шести – Консільї знову врятував. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Сассуоло.

Таким чином, Беневенто з 30 очками в активі залишився на шістнадцятій позиції у турнірній таблиці. Сассуоло, набравши 43 залікових бали, піднявся на дев'яту сходинку.

Реал підтвердив слабке місце Барси та Мессі, розкішні Маліновський і Бензема, Лінгард веде Вест Хем в ЛЧ – огляд вікенду