Домашний матч Беневенто против Сассуоло особого турнирного веса не имел. Хозяева даже в случае поражения сохранили бы отрыв в восемь очков от зоны вылета, а гостям при 14-очковом отставании от седьмой строчки еврокубки де-факто не светили. Правда, у "нероверди" была мотивация одержать первую за три тура победу.

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Первый тайм прошёл при серьёзном преимуществе Сассуоло в активности. Команда Пиппо Индзаги до перерыва провела всего один неточный удар, в то время как у гостей их было пять – правда, их острота оказалась невысокой. В основное время футболисты так и не забили голов, однако в компенсированное подопечные Роберто Ди Дзерби таки вырвались вперёд. В этом помогли хозяева: Бога ворвался на левый край штрафной и оказался прямо перед голкипером, исполнив прострел, а Барба в попытке прервать его срезал мяч в собственные ворота – 0:1!

На первых минутах после перерыва интересных моментов не возникало. Команды раскрылись лишь в середине второго тайма – и активнее выглядели игроки Сассуоло. Так, на 60-й минуте Распадори пробил с линии штрафной (голкипер справился), на 69-й Бога с левого края попал в перекладину, а на 70-й Хараслин выкатил пас на 11 метров под выстрел Дуричичу – Филипп запустил мяч в небо. Хозяева после этого неожиданно ожили, огрызнувшись двумя хорошими ударами в исполнении Лападулы и Гайча – Консильи парировал.

Эндшпиль поединка прошёл на встречных курсах. Так, на 87-й минуте Распадори обокрал защитника и вышел один на один, но в завершении Роберто пробил мимо ворот Беневенто. Хозяева же едва не отыгрались на 90+3-й: Глик замкнул подачу с левого фланга (Консильи парировал), а затем Ионицэ подправил добивание ударом метров с шести – Консильи снова спас. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Сассуоло.

Таким образом, Беневенто с 30 очками в активе остался на шестнадцатой позиции в турнирной таблице. Сассуоло, набрав 43 зачётных балла, поднялся на девятое место.

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