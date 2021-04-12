43-річний фахівець очолив Каррарезе, повідомляє офіційний сайт клубу.

Легенда Серії А Сіньйорі реабілітований у справі з договірними матчами – вимушений бан тривав 10 років

Скромний тосканський колектив проводить посередній сезон у Серії C. "Мармурові" посідають 15-те місце в групі А дивізіону, випереджаючи зону вильоту всього на 1 очко. Ді Натале має невеликий досвід роботи після завершення ігрової кар'єри. У 2018 році він приєднався до структури Спеції, а в 2019-2020 рр. працював із командою U-19 "орлят".

Антоніо Ді Натале є вихованцем Емполі, а легендарною постатю став у складі Удінезе. У складі фріульців екс-форвард провів 12 сезонів, виступав у Лізі чемпіонів і був складовою збірної Італії на Євро-2012 (програний Іспанії фінал).

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