"Нероверді" на офіційному сайті повідомили про смерть віце-президента Серджіо Сассі у віці 64 років.

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За останні роки Сассуоло пережив кілька важких втрат. У жовтні 2019-го помер культовий президент клубу Джорджо Сквінці, а через місяць його дружина Адріана. Сьогодні гравці Сассуоло вийдуть на матч проти Сампдорії з чорними пов'язками.

Додамо, що "нероверді" є однією з приємних сенсацій Серії А. Підопічні Де Дзербі демонструють яскравий футбол і тримаються за групою провідних команд чемпіонату.

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