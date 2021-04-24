"Нероверди" на официальном сайте сообщили о смерти вице-президента Серджио Сасси в возрасте 64 лет.

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За последние годы Сассуоло пережил несколько тяжелых потерь. В октябре 2019-го умер культовый президент клуба Джорджо Сквинци, а через месяц его жена Адриана. Сегодня игроки Сассуоло выйдут на матч против Сампдории с черными повязками.

Добавим, что "нероверди" являются одной из приятных сенсаций Серии А. Подопечные Де Дзерби демонстрируют яркий футбол и держатся за группой ведущих команд чемпионата.

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