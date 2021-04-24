Сассуоло сообщил о смерти вице-президента – ранее клуб потерял культового президента и его жену
Успехи Сассуоло на футбольном поле омрачаются ужасными трагедиями.
"Нероверди" на официальном сайте сообщили о смерти вице-президента Серджио Сасси в возрасте 64 лет.
Галлиани едва избежал смерти – экс-функционер Милана на своем примере напоминает об опасности COVID-19
За последние годы Сассуоло пережил несколько тяжелых потерь. В октябре 2019-го умер культовый президент клуба Джорджо Сквинци, а через месяц его жена Адриана. Сегодня игроки Сассуоло выйдут на матч против Сампдории с черными повязками.
Добавим, что "нероверди" являются одной из приятных сенсаций Серии А. Подопечные Де Дзерби демонстрируют яркий футбол и держатся за группой ведущих команд чемпионата.
"Під час передачі про Шевченка не міг стримати сліз": фанат Мілана, що погрожував Ювентусу – яким був президент Сассуоло