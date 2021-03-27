"Я боявся смерті і схуд на десять кілограмів. Думав, що помру. Зрозумів, що найважливіше в житті – це здоров'я.

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Кошмар від коронавірусу? Він тривав з 7 по 17 березня. Я був в реанімації. Найдовші десять днів в моєму житті. Це був справжній кошмар. У відділенні інтенсивної терапії немає вікон. Всередині тільки ліжка, немає ванної. Кажу вам відверто, що боявся смерті. Це не була легка прогулянка.

Додайте сюди ще один момент: я страждаю на клаустрофобію. Ліфт викликає у мене занепокоєння. Як ви думаєте, що може бути гірше для клаустрофоба, який не бачить світло протягом десяти днів?" – цитує Галліані gazzetta.it.

Нагадаємо, наразі 76-річний Галліані працює у структурі Монци, яка близька до виходу у Серію А.

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