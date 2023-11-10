Сассуоло і Салернітана відкрили 12-й тур чемпіонату Італії (2:2). Рахунок і огляд матчу, який зіграли 10 листопада 2023-го, читайте на "Футбол 24".

Сассуоло після вдалого старту сезону та перемог над Ювентусом з Інтером останнім часом забуксував. Підопічні Алессіо Діонізі не перемагали вже 5 турів і підходили до гри на 15-й позиції турнірної таблиці. Але ці проблеми – ніщо, порівняно з ситуацією Салернітани. Кампанійці ще не перемагали у чемпіонаті 2023/24, набравши тільки 4 очки в 11-ти турах. Зрозуміло, що Салернітана з такими результатами є головним аутсайдером чемпіонату.

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Попри це, саме команда Філіппо Індзагі забила швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Іквуемезі реалізував вихід віч-на-віч із кіпером і відкрив рахунок, вивівши Салернітану вперед. Сассуоло міг швидко відігратися – Очоа видав диво-сейв після удару Кастільєхо з кількох метрів. Натомість момент гостей знову втілився в гол. Діа отримав проникний пас з глибини і переграв Консільї ударом під поперечину. 0:2 вже на 17-й хвилині.

Сассуоло повернувся у гру незадовго до перерви – Торстведт із кількох метрів буквально заніс м'яч у ворота Очоа. І тут же стійка врятувала Салернітану після удару Пінамонті. Перший тайм завершився доволі видовищними 1:2.

По перерві Сассуоло відігрався. Вінья прострілив зліва, Пінамонті грамотно пропустив, а Торстведт оформив дубль. Без шансів для Очоа – 2:2. У щас, що залишився, "нероверді" були куди ближчими до перемоги, але каркас воріт і мексиканський кіпер врятували для команди Філіппо Індзагі нічию.

2:2 – результат, який навряд чи влаштував обидві команди. Салернітана залишилася на дні – 5 очок і жодної перемоги. Безвиграшна серія Сассуоло зросла до 6-ти матчів. "Нероверді" піднялися на проміжне 14 місце (12 балів).

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