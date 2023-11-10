Культове італійське видання La Gazzetta dello Sport наробило купу помилок у матеріалі про гравців Ювентуса та Інтера, які отримали виклик до національних збірних.

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Перший конфуз – польські легіонери Юве. GDS "виписала" виклик нападнику Аркадіушу Міліку, хоча насправді він його не отримав. Можливо, автор матеріалу Себастьяно Вернацца мав на увазі збірну Індонезії, прапор якої він помилково розмістив замість Польщі.

Друге фіаско – карта з Кримом у складі Росії. Gazzetta вже припускалася аналогічної помилки у 2017 році. Тоді італійці публічно перепрошували, але жодних висновків не зробили.

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