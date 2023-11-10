Сассуоло и Салернитана открыли 12-й тур чемпионата Италии (2:2). Счет и обзор матча, который сыграли 10 ноября 2023 года, читайте на "Футбол 24".

Сассуоло после удачного старта сезона и побед над Ювентусом с Интером забуксовал в последнее время. Подопечные Алессио Дионизи не побеждали уже 5 туров и подходили к игре на 15-й позиции турнирной таблицы. Но эти проблемы – ничто по сравнению с ситуацией Салернитаны. Кампанийцы еще не побеждали в чемпионате 2023/24, набрав только 4 очка в 11-ти турах. Понятно, что Салернитана с такими результатами является главным аутсайдером чемпионата.

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Несмотря на это, именно команда Филиппо Индзаги забила быстрый гол. Уже на 5-й минуте Иквуэмези реализовал выход один на один с кипером и открыл счет, выведя Салернитану вперед. Сассуоло мог быстро отыграться – Очоа выдал чудо-сейв после удара Кастильехо с нескольких метров. Зато момент гостей снова воплотился в гол. Диа получил проникающий пас из глубины и переиграл Консильи ударом под перекладину. 0:2 уже на 17-й минуте.

Сассуоло вернулся в игру незадолго до перерыва – Торстведт с нескольких метров буквально занес мяч в ворота Очоа. И тут же стойка спасла Салернитану после удара Пинамонти. Первый тайм завершился достаточно зрелищными 1:2.

После перерыва Сассуоло отыгрался. Винья прострелил слева, Пинамонти грамотно пропустил, а Торстведт оформил дубль. Без шансов для Очоа – 2:2. В оставшееся время "нероверди" были куда ближе к победе, но каркас ворот и мексиканский кипер спасли для команды Филиппо Индзаги ничью.

2:2 – результат, который вряд ли устроил обе команды. Салернитана осталась на дне – 5 очков и ни одной победы. Безвыигрышная серия Сассуоло выросла до 6 матчей. "Нероверди" поднялись на промежуточное 14 место (12 баллов).

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