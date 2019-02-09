Саррі вважає себе футбольним батьком Ігуаїна

Наставник Челсі Мауріціо Саррі поділився враженнями від співпраці з аргентинським нападником Гонсало Ігуаїном.

"Сподіваюся, що я – його футбольний батько. Ми мислимо однаково. Я вважаю, що Гонсало підходить для мого футболу.

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Перш за все, йому потрібна впевненість. Йому потрібні дуже хороші відносини з тренером і товаришами по команді. Іноді йому потрібні якісь слова від тренера на прес-конференції.

На даний момент він дійсно дуже натхнений. Він може відмінно зіграти в завершальній частині сезону. Як ви бачили в останньому матчі, Азар дуже часто передавав м'яч Гонсало. Вони говорять однією мовою. Тому я думаю, що Ігуаїн буде важливим гравцем для нас", – цитує Саррі офіційний сайт Челсі.

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