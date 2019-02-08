Мадридське дербі, Коноплянка проти Баварії, шанс на помсту для Гвардіоли: топ-5 матчів євровікенду

Мадридські Атлетіко та Реал у міському дербі, очікування гольової феєрії у Флоренції, Євген Коноплянка в битві з німецьким грандом, нова дуель Хосепа Гвардіоли та Мауріціо Саррі, а також протистояння Атлетіка та Барселони в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Атлетіко – Реал

9 лютого, 17:15. Мадрид, Ванда Метрополітано

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мадридське дербі цьогоріч відбудеться дуже вчасно. Обидві команди перебувають у хорошій формі, а після трохи несподіваної поразки Атлетіко від Бетіса в минулому турі (0:1) розрив між столичними хлопцями в турнірній таблиці зменшився до двох очок. У разі перемоги Реал може обійти "матрацників" та продовжити гонитву за Барселоною. Нічия може поставити хрест на чемпіонських амбіціях обох клубів. Натомість три очки для Атлетіко стануть потужною підмогою у змаганні за призи з "вершковими" та "блаугранас".

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Господарі мали більше часу на відпочинок, оскільки не грали в мідвік. Підопічні ж Сантьяго Соларі провели емоційний кубковий поєдинок проти Барси на Камп Ноу. Однак, це може мати для Реала позитивний ефект, адже мадридці виглядали потужно в Ель Класіко й можуть продовжити в тому ж дусі в ще одному важливому дербі.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Фіорентина – Наполі

9 лютого, 19:00. Флоренція, Артеміо Франкі

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Наполі в гордій самотності йде другим у турнірній таблиці та має комфортну перевагу над міланським Інтером. Це дозволяє підопічним Карло Анчелотті грати для власного задоволення, що часто спричиняє результативні поєдинки. Фіорентина ж цього сезону – королева таких ігор. До матчу з Удінезе в минулому турі (1:1) "фіалки" влаштовували справжні феєрії разом зі своїми опонентами – кубкова перемога над Ромою із рахунком 7:1, яскрава звитяга в меншості над К'єво (4:3) та космічні 3:3 із Сампдорією. Команда з Флоренції має величезні проблеми в обороні, але й атака в особі молодих Сімеоне та К'єзи та зимового новачка Мурієля має що показати.

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У попередньому турі Наполі на класі обіграв Сампдорію і трохи скоротив відрив від Ювентуса. Та про боротьбу за чемпіонство говорити зарано. Хоча стабільний набір очок "партенопейцями", зрештою, може зіграти їм на руку. Туринці з Роналду на чолі прагнуть тріумфу в Лізі чемпіонів, а це означає, що "Стара синьйора" ще втрачатиме очки.

Прогноз "Футбол 24": 2:2

Баварія – Шальке

9 лютого, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на MEGOGO, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Непростий поєдинок очікує на Баварію у рамках 22-го туру Бундесліги. До Мюнхена завітає Шальке з українцем Євгеном Коноплянкою у складі. Обидві команди грали в Кубку Німеччини в мідвік і пройшли до 1/4 фіналу. Однак, якщо Шальке спокійно переграв Фортуну (4:1), то Баварії довелося добряче попітніти, щоб перемогти Герту. Зайві 30 хвилин гри ("ротен" забили переможний м'яч в екстра-таймі) можуть зіграти злий жарт із мюнхенцями.

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Баварія поразкою від Байєра завершила свою серію із семи перемог поспіль. Тепер підопічним Ковача нікуди відступати. Відрив від Дортмунда знову складає 7 очок, тому мюнхенці повинні здолати Шальке. Натомість "кобальтові" через крах на старті чемпіонату фактично ні на що не претендують. Це знімає вантаж відповідальності з хлопців Тедеско, які можуть викластися проти Баварії і отримають порцію компліментів навіть у разі поразки. Шанс проявити себе, вочевидь, матиме і Коно – кубковий матч він провів на лаві для запасних.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Манчестер Сіті – Челсі

10 лютого, 18:00. Манчестер, Етіхад

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Манчестер Сіті набрав хід і може на цілий тиждень повернути статус лідера АПЛ. Для цього "містянам" потрібно перемогти Челсі. Цей матч має ще один виклик – команда Гвардіоли напевне захоче довести, що поразка від лондонців у першому колі була прикрим збігом обставин. Дійсно, тоді Сіті повністю контролював гру, створював нагоду за нагодою, але ніяк не міг забити. Зате Челсі забив двічі фактично без моментів і зробив розкішний подарунок Ліверпулю – головному опоненту манкуніанців у боротьбі за чемпіонство.

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Наразі незрозуміло, чи здатен Челсі повторити подібний подвиг і на Етіхаді. "Сині" тиждень тому розгромили безумовного аутсайдера Хаддерсфілд (4:0), але за тур до того з тим же рахунком були знищені Борнмутом на виїзді. Менше місяця минуло й після поразки за всіма параметрами Арсеналу. "Каноніри" та Манчестер Юнайтед переслідують лондонців і готові вже після найближчого вікенду обійти хлопців Мауріціо Саррі в турнірній таблиці.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Атлетік – Барселона

10 лютого, 21:45. Більбао, Сан Мамес

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Слідом за Ель Класіко іспанський вікенд дарує ще одне класичне протистояння. Зустріч головних команд Каталонії і Країни Басків – це завжди принциповий поєдинок, а турнірне становище клубів є лише фоном для матчу. Барса, вочевидь, буде втомленою після гри з Реалом у Копа дель Рей, але, разом із тим, прагнутиме довести, що ігрового спаду в каталонців немає. Однак, через травми гостям не допоможуть Умтіті, Артур і, можливо, Мессі. Під питанням і участь Дембеле.

Усе це – непогані новини для Атлетіка. "Леви" потрохи виправили свою турнірну ситуацію, та все ще перебувають не так далеко від зони вильоту. За очки баски б'ються в кожному матчі, тому легкої прогулянки для "блаугранас" на Сан Мамесі не буде. У січні Атлетік несподівано здолав Севілью і почав неприємно для андалусійців серію у чемпіонаті. Тепер же господарі спробують повторити такий же трюк із Барселоною. Але навіть без Мессі каталонці мають брати 3 очки в Більбао.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

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