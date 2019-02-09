Коноплянці вже 3 сезони не дають можливості проявити себе проти Баварії – сьогодні українець отримає шанс?

Чинні чемпіон і віце-чемпіон Німеччини зустрінуться сьогодні в центральному матчі 21-го туру Бундесліги. Початок – о 19.30 за Києвом. Розбираємося, яка роль у поєдинку чекає на Євгена Коноплянку.

Пройшов тріумфальний для обох команд минулий сезон і розпочалися проблеми. Баварія та Шальке не виправдовують очікувань в нинішньому чемпіонаті. Позицій у турнірній таблиці достатньо, щоб побачити регрес суперників. Мюнхен – 3 місце та 7 очок відставання від лідера, Гельзенкірхен – 12 місце та 9 очок до зони єврокубків.

Чи вийде Євген Коноплянка з перших хвилин?

Українець розпочинав два попередні матчі Шальке в Бундеслізі у стартовому складі. Проти Герти Коноплянка забив красивий гол, але вже в наступній грі з Борусією М відіграв слабко – партнери незвично рідко залучали його до побудови атак. За той матч Коно отримав від Kicker найгірший бал – 5. За оцінками авторитетного видання вінгер опустився аж на 10 місце по сезону в кризовій команді.

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Ігровий час в попередніх турах для Євгена – наслідок кадрового дефіциту в атаці Шальке. Смішно вважати, що Доменіко Тедеско "дотримує свою обіцянку" перед українцем. Тренер мав дикі проблеми з травмованими, банально не було кого випустити на позиції Коноплянки (фланг атаки мусив закривати Суат Сердар).

Перед виїздом у Мюнхен ситуація дещо змінилася. Брель Емболо, Алессандро Шьопф, Стівен Скжибскі досі в лазареті, а от Гвідо Бургшталлєр і Амін Харіт повернулися в склад. Австрієць ще не повністю відновився, тому його очікувати в старті не варто, а от марокканець повинен вийти з перших хвилин (хоч тренерський штаб і не задоволений його поведінкою поза полем). З'явився талановитий Раббі Матондо, який вже отримав два шанси.

Тобто на цей момент Коноплянка вже має альтернативу, його поява з перших хвилин на Альянц-Арені під невеликим, але питанням. Євген отримав відпочинок, не зігравши на тижні в Кубку Німеччини проти Фортуни ("кнаппен" грали основою).

Німецькі ЗМІ прогнозують українцю місце в старті. SportBild пише, що Тедеско на тренуваннях активно працює над білд-апом команди, де одну з ключових ролей відводять саме Коноплянці (до гри з Борусією М це яскраво впадало в око). Kicker вважає, що Євген збереже місце в основі. Такої ж думки офіційний сайт Бундесліги, der Westen, sportal.de та інші видання.

Як Коноплянка грав з Баварією?

Історія протистояння Коноплянки та Баварії дуже куца – вінгер мало грав проти Мюнхена, результативних дій не було. Коно дебютував за Шальке саме проти незмінного чемпіона (вересень 2016-го). Програв 0:2, а наступні два матчі того сезону з "ротен" (чемпіонат + кубок) пропустив.

На старті Бундесліги-2017/18 Євген був стабільним гравцем основи Шальке, але в 5 турі проти Баварії несподівано залишився в запасі. Коли його по перерві кинули в бій, було вже пізно – команда горіла 0:2.

У другому колі тієї першості Коно знову не отримав місця в старті на поєдинок з рекордмайстером, хоча в матчах з простими суперниками Тедеско активно давав йому по 70-80 хвилин. Проти Мюнхена українець вийшов наприкінці зустрічі і на рахунок не вплинув – поразка.

У 4 турі Бундесліги-2018/19 Коноплянка відсидів увесь матч з Баварією на лаві запасних. Нічого дивного для реалій цього сезону, але якраз тоді (у вересні) Євген багато грав у чемпіонаті.

От і виходить, що з 6 поєдинків проти Баварії Коноплянка: розпочав у старті тільки один, у 3 взагалі не вийшов на поле, назбирав в сумі 115 хвилин ігрового часу.

Зараз нібито немає серйозних конкурентів за місце на лівому фланзі атаки, якщо наставник, звичайно, не вдасться до експериментів. Проліт повз "стартові 11" цього разу стане несподіванкою, але в інших випадках тренери Шальке також дивували маринуванням Коно в запасі на гру з FCB. Неприємна тенденція прослідковується.

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Чому Коноплянка може залишитися в запасі знову?

Одна з потенційних причин – номінальний суперник на фланзі в особі активного Йозуа Кімміха. Фулбек постійно гостро підключається в атаку, що змушуватиме лівого вінгера Шальке чимало допомагати обороні, слідкувати за відкриваннями та кросами Йозуа. Недоліки Коноплянки в захисній роботі всі знають – Тедеско може перестрахуватися і поставити на його позицію більш надійного виконавця (центрхава Сердара, універсала Маккенні, або ж Харіта, який без м'яча також слабкий, але переважає Коно в креативі).

У минулому турі Йозуа грав в опорній зоні Баварії, однак повернення в склад Тьяго Алькантари дозволить Ніко Ковачу закрити правий край Кімміхом (з дублером Рафіньєю Коноплянці було б в рази легше). Взагалі відсутність ключового виконавця Тьяго дуже болісно вдарила по білд-апу – Байєр з пресингом Петера Боса переграв мюнхенців за всіма статтями. Баварія, до слова, втратила 7-матчеву переможну серію в Бундеслізі.

Доменіко Тедеско такого подарунку не отримає – він мусить нейтралізувати суперзв'язку Алькантара-Горетцка в центрі поля. Екс-"шалькер" набрав розкішну форму та виглядає найкращим у Бундеслізі після зимової перерви – 4 голи в 3 матчах. У Гельзенкірзені так і не знайшли Леону рівноцінну заміну – коронні вривання у штрафний майданчик з глибини тепер на стороні суперника.

Щоправда, навіть Горетцка досі не допомагав Тедеско переграти Баварію. Дві поразки в минулому сезоні та домашня невдача на старті поточного. Шальке взагалі не обігрує Баварію в чемпіонаті з 2010-го – один із найзручніших суперників для рекордмайстера за останні 8 років.

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