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Сарри считает себя футбольным отцом Игуаина

09:32 40 Читати українською
Сарри считает себя футбольным отцом Игуаина
Маурицио Сарри / Фото: ФК Челси

Наставник Челси Маурицио Сарри поделился впечатлениями от сотрудничества с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином.

"Надеюсь, что я его футбольный отец. Мы мыслим одинаково. Я считаю, что Гонсало подходит для моего футболу.

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Прежде всего, ему нужна уверенность. Ему нужны очень хорошие отношения с тренером и товарищами по команде. Иногда ему нужны какие-то слова от тренера на пресс-конференции.

На данный момент он действительно очень воодушевлен. Он может отлично сыграть в заключительной части сезона. Как вы видели в последнем матче, Азар очень часто передавал мяч Гонсало. Они говорят на одном языке. Поэтому я думаю, что Игуаин будет важным игроком для нас", – цитирует Сарри официальный сайт Челси.

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Теги
Англия Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Челси Челси Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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