Саррі вирішив передчасно не називати гравцям склад на матч із Тоттенхемом

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі змусив команду відпрацьовувати кілька комбінацій і не назвав завчасно склад на гру 1/2 фіналу Кубка англійської ліги з Тоттенхемом.

Мауріціо Саррі вдався до радикальних методів для здобуття позитивного результату. За інформацією Evening Standard, італієць не став передчасно називати гравцям склад на матч півфіналу Кубка англійської ліги з Тоттенхемом, який відбудеться сьогодні, 24 січня, о 21:45 за київським часом.

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Після поразки в матчі 23 туру АПЛ проти Арсенала (0:2), команда відпрацьовувала різні варіанти комбінацій у рамках підготовки до поєдинку зі "шпорами".

Нагадаємо, "сині" оформили піврічну оренду нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна.