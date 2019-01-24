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Саррі вирішив передчасно не називати гравцям склад на матч із Тоттенхемом

15:13 1 Читать на русском
Саррі вирішив передчасно не називати гравцям склад на матч із Тоттенхемом
Мауріціо Саррі / соцмережі

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі змусив команду відпрацьовувати кілька комбінацій і не назвав завчасно склад на гру 1/2 фіналу Кубка англійської ліги з Тоттенхемом.

Мауріціо Саррі вдався до радикальних методів для здобуття позитивного результату. За інформацією Evening Standard, італієць не став передчасно називати гравцям склад на матч півфіналу Кубка англійської ліги з Тоттенхемом, який відбудеться сьогодні, 24 січня, о 21:45 за київським часом.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Після поразки в матчі 23 туру АПЛ проти Арсенала (0:2), команда відпрацьовувала різні варіанти комбінацій у рамках підготовки до поєдинку зі "шпорами".

Нагадаємо, "сині" оформили піврічну оренду нападника Ювентуса Гонсало Ігуаїна.

Кубок англійської лігиПівфінал

Челсі - Тоттенхем: Четвер 24 січня 2019

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Англія Тоттенхем Тоттенхем Челсі Челсі Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2018/19 Челсі - Тоттенхем
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