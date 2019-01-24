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Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

23 січня 22:38 1458 Читать на русском
Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

Челсі оголосив про оренду нападника Гонсало Ігуаїна.

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив про підписання нападника Гонсало Ігуаїна. "Сині" орендували аргентинця на півроку.

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"Піпіта" виступатиме під 9 номером, який у нього був у Наполі, Ювентусі та Мілані. Форвард вже раніше працював з нинішнім наставником лондонців Мауріціо Саррі.

"Я сподіваюсь, що зможу виправдати на полі довіру, яку мені висловив Челсі. Не можу дочекатись дебюту і сподіваюсь якомога швидше адаптуватись", – сказав Ігуаїн.

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