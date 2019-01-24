Сарри решил преждевременно не называть игрокам состав на матч с Тоттенхэмом

Главный тренер Челси Маурицио Сарри заставил команду отрабатывать несколько комбинаций и не назвал заблаговременно состав на игру 1/2 финала Кубка английской лиги с Тоттенхэмом.

Маурицио Сарри обратился к радикальным методам для получения положительного результата. По информации Evening Standard, итальянец не стал преждевременно называть игрокам состав на матч полуфинала Кубка английской лиги с Тоттенхэмом, который состоится сегодня, 24 января, в 21:45 по киевскому времени.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

После поражения в матче 23 тура АПЛ против Арсенала (0:2), команда отрабатывала различные варианты комбинаций в рамках подготовки к поединку со "шпорами".

Напомним, "синие" оформили полугодовую аренду нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.