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Сарри решил преждевременно не называть игрокам состав на матч с Тоттенхэмом

24 января 15:13 103 Читати українською
Сарри решил преждевременно не называть игрокам состав на матч с Тоттенхэмом
Маурицио Сарри / соцсети

Главный тренер Челси Маурицио Сарри заставил команду отрабатывать несколько комбинаций и не назвал заблаговременно состав на игру 1/2 финала Кубка английской лиги с Тоттенхэмом.

Маурицио Сарри обратился к радикальным методам для получения положительного результата. По информации Evening Standard, итальянец не стал преждевременно называть игрокам состав на матч полуфинала Кубка английской лиги с Тоттенхэмом, который состоится сегодня, 24 января, в 21:45 по киевскому времени.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

После поражения в матче 23 тура АПЛ против Арсенала (0:2), команда отрабатывала различные варианты комбинаций в рамках подготовки к поединку со "шпорами".

Напомним, "синие" оформили полугодовую аренду нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина.

Кубок английской лигиПолуфинал

Челси - Тоттенхэм: Четверг 24 января 2019

Челси
Матч окончен
2 : 1
( осн. время 2 : 1 )
( пен. 4 : 2 )
Тоттенхэм
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Теги
Англия Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси Тоттенхэм Тоттенхэм Челси - Тоттенхэм Кубок английской лиги Кубок английской лиги 2018/19
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