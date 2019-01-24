Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

Мауріціо Саррі очолив Челсі влітку і з перших турів АПЛ вражав результатами та своїм "Сарріболом", але згодом щось пішло не так. "Футбол 24" розбирається, чому "сині" здали позиції, і як у цьому винен саме італійський фахівець.

Середина минулого сезону дала чітке розуміння, що Челсі припинить співпрацю з Антоніо Конте після завершення сезону. Непорозуміння між тренером та керівництвом клубу щодо трансферної політики, конфлікт із гравцями (зокрема сумнозвісне смс Дієго Кості, яке вирішило долю форварда на Стемфорд Брідж) повільно рухали італійця до відставки. Кандидатуру Мауріціо Саррі почали називати ще навесні, а після його відставки з Наполі всім усе стало зрозуміло.

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Президент “партенопейців” Ауреліо Де Лаурентіс заявив, що Мауріціо більше не вірив у Наполі. Мовляв, маючи все необхідне, він упродовж трьох років красиво грав, проте нічого не виграв. Навіть така заява не зупинила керівництво “синіх”.

Влітку Челсі офіційно оголосив про призначення колишнього банкіра на посаду головного тренера, а той одразу привів із собою свого підопічного Жоржінью. За перші півроку любов та захоплення “італійським Гвардіолою” змінились критикою та ненавистю. Чому у різкому спаді “синіх” винен саме Мауріціо Саррі?

“Якби Конте залишився, я б точно покинув клуб”

Авторитарні методи Антоніо Конте подобались далеко не всім футболістам команди, серед них – Едену Азару та Вілліану. Можна припустити, що однією з причин звільнення фахівця стало прагнення втримати обидвох виконавців на Стемфорд Брідж.

“Якби Конте залишився, я б точно покинув клуб”, – пізніше зізнався Вілліан, якого тоді активно хотіла переманити Барселона.

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“Я спілкувався з Мертенсом про Саррі, він мені сказав, що це чудовий наставник”, – розповідав Азар, прийнявши рішення залишитись на Стемфорд Брідж ще на сезон.

Після приходу Мауріціо Саррі одразу встановив демократичні методи управління, зокрема, дозволивши гравцям приїжджати на тренування увечері, щоб ті могли побути з сім’ями. Тепер футболістам не потрібно було більшість свого часу проводити на базі в Кобхемі. Це стало запорукою довіри новому наставнику.

Неймовірний Барклі, Канте під форвардами та атакувальний Челсі – у заголовках ЗМІ лише “Сарріболл”

Італійський тренер прогнозовано почав будувати атакувальну модель за допомогою гри в короткий пас та високого пресингу. Першим революційним рішенням стало зміщення Н’Голо Канте ближче до нападу, а його позицію у центрі зайняв новий мозок команди Жоржінью. Другий крок – активне залучення Роса Барклі.

Стабільними гравцями центру захисту стали Давід Луїс та Антоніо Рюдігер – через їхнє вміння розпочати та підтримати атаку. Замість скандаліста Куртуа місце у воротах зайняв молодий баск Кепа Аррісабалага. На флангах продовжували грати Азар, Вілліан або Педро, а в центрі нападу конкурували Мората та Жиру, тобто, так само, як і при Конте.

Перший млинець “синіх” вийшов глевким – у Суперкубку Англії команда без шансів поступилась Манчестер Сіті, але те, що відбувалось далі, змусило експертів та букмекерів записувати Челсі до фаворитів на “золото” АПЛ.

"Пенсіонери" в красивому стилі здобували результат, душивши суперника на його половині поля, Жоржінью контролював темп гри, а Канте швидко звик до нової ролі. Рос Барклі показав, чому вважався одним з найперспективніших гравців Туманного Альбіону і, як наслідок, повернувся в збірну Англії. Гравці атакувальної групи заявляли, що хоч і звикають до нової моделі, але вона їм подобається. А із заголовків англійських ЗМІ не зникало слово “Саррібол”.

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Мауріціо по-новому розкрив деяких футболістів, що стало несподіванкою для суперників і причиною дуже вдалого старту сезону, а найголовніше – лідери команди отримали більшу свободу дій.

Попри такі ноу-хау виникали підозри, що увесь сезон буде не настільки яскравим. А все тому, що Саррі почав наступати на ті ж граблі, через які так і не зміг виграти чемпіонство з Наполі. Поєдинок проти Тоттенхема став лише тривожним дзвінком.

Центрфорвард Азар – старі тузи Саррі в рукаві

Протягом усього сезону Челсі бореться з поганою реалізацією моментів, оскільки центрфорварди Мората та Жиру не показують високої результативності. Італієць використав свою стару фішку – змістив вінгера Едена Азара на їхню позицію, як свого часу вчинив із Дрісом Мертенсом. Рішення викликало подив, адже було прийняте у принциповому матчі з Манчестер Сіті.

Другим (не меншим!) подивом у тому поєдинку стала відмова Мауріціо від свого стилю гри. Челсі віддав простір "містянам", а сам зіграв від оборони, нагадавши себе ж часів Антоніо Конте. За іронією долі, такий крок завдав підопічним Гвардіоли першої поразки в сезоні, а лондонці повернулись у чемпіонські перегони. Після матчу Саррі заявив, що йому сподобалась гра Едена на позиції “фальшивої дев’ятки”, і він продовжуватиме цей експеримент. Хтось сумнівався?

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Осінній виїзд до Тоттенхема на Вемблі продемонстрував, що Саррі не такий вже непередбачуваний. Секрет успіху “шпор” простий – перекривання Жоржінью. Передачі італійця часто не проходили або не були загострюючими, а швидкі атакувальні гравці північнолондонців легко ловили “синіх” на контратаках. Маурісіо Почеттіно досконало вивчив манеру гри Челсі і вдарив по слабких місцях, що вилилось у підсумковий рахунок 3:1. Удар сильний, але поки без паніки.

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Мауріціо Саррі дуже не любить ризикувати. Попри всі негаразди, він використовує один і той самий склад, боїться міняти позиції гравців (Азар – як виняток), а резервісти грають лише у кубкових турнірах. Робота в обороні не є сильною чеснотою Жоржінью, суперники це зрозуміли, а в твоєму складі перебуває опорник від Бога – Н’Голо Канте. Хіба не краще перевести італійця ближче до атакувальної лінії, тоді як рутинну роботу віддати французу?

Маркос Алонсо демонструє вкрай низьку ефективність на полі, кепсько підтримує атаки та зупиняє суперника. Конкурент іспанця – Емерсон Пальмієрі – показував зовсім протилежну гру, коли отримував таку можливість. Проте Алонсо залишається в основі, а Мауріціо навіть готовий відпустити Емерсона в Ювентус.

Юний Хадсон-Одой давно заслужив на шанс проявити себе в першій команді, але Саррі вперто довіряє Вілліану та Педро. Талановитий англієць, у підсумку, відмовляється продовжити контракт із клубом. Барклі хоч і показує набагато кращу гру, ніж раніше, але не варто забувати і про Лофтуса-Чіка.

Загалом, у 23 матчах АПЛ Саррі провів ротацію 29 разів – менше лише у Роя Ходжсона (Крістал Пелас). That’s it.

Виявилось, що Мауріціо – жодним чином не гнучкий. Виїзний матч з Арсеналом став римейком осіннього протистояння з Тоттенхемом на Вемблі. Перекритий Жоржінью, Азар намагається щось вигадати, але його пильно стережуть захисники “канонірів”, а ще – провали в обороні. Арсенал ще й забив двічі після стандартів. “Сарріболл” знищений. Після матчу Ріо Фердінанд влучно прокоментував роль Жоржінью, пояснивши нею і саму суть так званої філософії Саррі.

“Жоржінью віддає 2 тисячі передач, з яких жодної гольової”.

На початку свого тренерського періоду у Лондоні Антоніо Конте після кількох болючих ударів ризикнув змінити схему – результат знаєте самі. І навіть наступного сезону він не боявся ризикувати, відходячи від переможних 3-4-3, адже розумів, що суперник його вивчить. Так, сезон 2017/18 був невдалим, але не варто забувати, що попередник Саррі не отримав тих гравців, яких хотів. В іншому випадку міг би досягнути успіху.

Мауріціо є повною протилежністю, його філософія базується лише на одному принципі, або ж він просто боїться ризикувати та прогресувати. Більш безідейним був хіба Луї ван Гаал.

Чи допоможе Ігуаїн?

Із початком 2019-го Челсі офіційно оголосив про підписання вінгера дортмундської Борусії Крістіана Пулішіча. Мауріціо Саррі заявив, що навіть не знав про це придбання. Частково винне керівництво, яке не повідомило тренеру про свої наміри, але й сам італієць не має чіткої комунікації із селекційною службою. У ЗМІ поширилася інформація про конфлікт між Саррі та Мариною Грановською, як це було рік тому з Конте, але, схоже, тренер побоюється конфронтації з босами.

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Теммі Абрахам, орендований Астон Віллою, демонструє захмарну результативність у Чемпіоншипі, доводячи, що переріс рівень цього дивізіону. Футболіста захотів орендувати Вулверхемптон, а Челсі просто дав попередню згоду. У себе ж проблем в атаці немає. Якщо керівництво вже не дивує такою байдужістю, то чому Саррі не дивиться, хто з відданих в оренду міг би врятувати його прямо зараз? Конте, наприклад, відкликав Натана Аке з Борнмута.

У нинішнього наставника “синіх” власний погляд на ситуацію – Гонсало Ігуаїн. Ні для кого не секрет, що Саррі прагнув попрацювати з аргентинцем, але при цьому запевняв, що не знає про переговори з Міланом та Ювентусом. Мовляв, просто назвав керівництву бажаних для себе футболістів. Лукавив, чи дійсно не готовий відстоювати свої інтереси?

Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

Загалом, Челсі вже не дивує зацікавленістю у вікових форвардах. Минулого сезону так само міг прийти Едін Джеко, та врешті-решт підписали Жиру. Різниця тільки в тому, що француз прибув на Стемфорд Брідж для ролі резервіста, а от Ігуаїн повинен стати основним нападником.

Адаптуватись до нового чемпіонату в 31 рік здатен далеко не кожен. Треба розуміти, що аргентинець – не Кріштіану Роналду, який зараз грає, наче 25-річний. Швидкість Гонсало далека від тієї, яку він показував у Реалі та Наполі, плюс – додав у вазі. Це вже не той Ігуаїн, який грав під керівництвом Саррі. Проте ефективність форварда в Ювентусі та Мілані залишає сподіватись, що в Англії він гратиме принаймні не гірше.

“Саррібол” – це не філософія, а лише її імітація. Мауріціо Саррі – геній тільки з першого погляду, а його 33 способи виконання стандартів є ефективними тільки тоді, коли існує тактична різноманітність, якої італієць так боїться. Він припинив прогресувати як тренер і може більше не змінитись, через що перестане вважатись фахівцем топ-рівня. Його безідейність, власне, і стане причиною раннього звільнення зі Стемфорд Брідж.

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