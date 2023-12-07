Весіно пропустив кубковий матч Лаціо з Дженоа і продовжує залишатися без тренувань у загальній групі. Як інформує Sky Sport Italia, уругваєць не був присутній на тренуванні римлян у середу, 6 грудня.

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Раніше головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі наполягав на тому, що "нічого серйозного" між ним і його підопічним не сталося. Сам Весіно в соцмережах не став розкривати причину свого відсторонення, але зазначив, що його "совість чиста" і що він "ніколи ні до кого не виявляв неповаги". Також Матіас спростував інформацію, що його вигнання було пов'язане з його поведінкою під час матчу з Кальярі.

Відсутність Весіно звужує і без того невеликі можливості Саррі під час вибору складу: до лазарету команди потрапили Луїс Альберто, Патрік, Густав Ісаксен і Алессіо Романьйолі.

Свій наступний матч Лаціо зіграє з Вероною в рамках 15-го туру Серії А. Зустріч відбудеться в суботу, 9-го грудня.

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