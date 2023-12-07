Весино пропустил кубковый матч Лацио с Дженоа и продолжает оставаться без тренировок в общей группе. Как информирует Sky Sport Italia, уругваец не присутствовал на тренировке римлян в среду, 6 декабря.

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Ранее главный тренер "орлов" Маурицио Сарри настаивал на том, что "ничего серьёзного" между ним и его подопечным не произошло. Сам Весино в соцсетях не стал раскрывать причину своего отстранения, но отметил, что его "совесть чиста" и что он "никогда ни к кому не проявлял неуважения". Также Матиас опроверг информацию, что его изгнание было связано с его поведением во время матча с Кальяри.

Отсутствие Весино сужает и без того небольшие возможности Сарри при выборе состава: в лазарет команды угодили Луис Альберто, Патрик, Густав Исаксен и Алессио Романьоли.

Свой следующий матч Лацио сыграет с Вероной в рамках 15-го тура Серии А. Встреча состоится в субботу, 9-го декабря.

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