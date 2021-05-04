Мауріціо Саррі може знову перебратись на Туманний Альбіон.

Тоттенхем та Арсенал зацікавлені у запрошенні Мауріціо Саррі у крісло головного тренера, повідомляє Football Italia.

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У таборі "канонірів" готові попрощатись з Мікелем Артетою, під керівництвом якого команда після 34-х турів АПЛ розташовується на 9-й сходинці. У Тоттенхема проблема очевидніша, "шпори" шукають заміну нещодавно звільненому Жозе Моурінью.

Саррі близько року перебуває без роботи, після свого відходу з Ювентуса. В АПЛ італієць вже встиг попрацювати на чолі Челсі.

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