Жозе Моурінью не залишався довго без роботи – він змінить Паулу Фонсеку на посаді наставника Роми.

Рома на офіційному сайті оголосила про призначення Моурінью на посаду наставника команди з наступного сезону.

Фонсека офіційно покине Рому після завершення сезону

Португалець замінить Паулу Фонсеку, який влітку покине Рому. Контракт Моурінью з римлянами розрахований на 3 роки – до 30 червня 2024-го. Ставку на Жозе, за інформацією інсайдерів, вирішив зробити спортивний директор клубу Тьягу Пінту.

Нагадаємо, сеу Жозе був звільнений з Тоттенхема у квітні цього року. Перед тим він тренував Манчестер Юнайтед, Челсі, Реал і Порту. А в Італії досяг серйозних успіхів з Інтером: два Скудетто, Ліга чемпіонів-2009/10 та Кубок Італії.

Рома востаннє вигравала Серію А 20 років тому. У цьому сезоні "вовки" йдуть на сьомому місці без шансів на потрапляння в Лігу чемпіонів.

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