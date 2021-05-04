Маурицио Сарри может снова перебраться на Туманный Альбион.

Тоттенхэм и Арсенал заинтересованы в приглашении Маурицио Сарри в кресло главного тренера, сообщает Football Italia.

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В лагере "канониров" готовы попрощаться с Микелем Артетой, под руководством которого команда после 34-х туров АПЛ располагается на 9-й строчке. У Тоттенхэма проблема более очевидна, "шпоры" ищут замену недавно уволенному Жозе Моуринью.

Сарри около года находится без работы, после своего ухода из Ювентуса. В АПЛ итальянец уже успел поработать во главе Челси.

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