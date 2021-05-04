Сарри ведет переговоры сразу с двумя лондонскими клубами – итальянский тренер близок к возвращению в АПЛ
20:26 - Читати українською
Маурицио Сарри может снова перебраться на Туманный Альбион.
Тоттенхэм и Арсенал заинтересованы в приглашении Маурицио Сарри в кресло главного тренера, сообщает Football Italia.
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В лагере "канониров" готовы попрощаться с Микелем Артетой, под руководством которого команда после 34-х туров АПЛ располагается на 9-й строчке. У Тоттенхэма проблема более очевидна, "шпоры" ищут замену недавно уволенному Жозе Моуринью.
Сарри около года находится без работы, после своего ухода из Ювентуса. В АПЛ итальянец уже успел поработать во главе Челси.
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