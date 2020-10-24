"Мені важко говорити про це. Саррі не довіряв гравцям, і мене це також стосувалося. Соромно, коли ти неправильно оцінюєш людей. Кожен гравець у роздягальні Ювентуса завжди давав і завжди даватиме максимум для клубу та для команди. Ви можете не погодитися з одним чи двома гравцями, але це ніколи не вплине на їхню відданість. Кожен хоче перемогти. Вони неймовірні професіонали, які хочуть досягати цілей.

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Втім, якщо тренер ставить це під сумнів, то тієї іскри, про яку говорить президент, не буває. Ніхто не сумнівається у якостях Саррі як тренера, але була така проблема. Зрештою, ми все ж здобули ще одне Скудетто, яке ніколи не можна сприймати як належне", – розповів П'яніч в інтерв'ю Tuttosport.

Нагадаємо, Ювентус звільнив Саррі всього через рік після призначення влітку 2019-го. П'яніч також покинув туринців, перебравшись до Барселони.

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