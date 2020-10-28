Фаворити групи Динамо вдало стартували в турнірі. Ювентус вивіз з України перемогу над киянами, а Барселона розгромила Ференцварош Сергія Реброва. Сьогоднішній матч розглядався початком боротьби за перше місце у квартеті. Вивіски "Мессі проти Роналду" не вийшло – португалець не встиг подолати коронавірус.

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Барселона вже на першій хвилині отримала супершанс. Деміраль помилився з передачею та вивів Мессі на власні ворота – удар аргентинця заблокували. Через кілька миттєвостей гості створили ще дві розкішні нагоди. Ювентус дивом відскочив: з пострілом П'яніча впорався Щенсни, а добивання Грізманна взяла на себе стійка. "Стара синьйора" також помилялася у своїх володіннях. П'яніч подарував м'яч Кулусевскі, але молодий швед не зорієнтувався.

Каталонці все ж повели в рахунку, коли Мессі перевів м'яч з лівого флангу на правий, а Дембеле вийшов на ударну позицію та з допомогою рикошету від К'єзи вразив ворота. Ювентус через хвилину забив у відповідь – Мората скористався пасом Куадрадо та заштовхав м'яч у сітку. Однак арбітри скасували взяття воріт через офсайд.

Барселона грала значно краще: контролювала ситуацію, грамотно оборонялася та небезпечно атакувала. Мессі обігрався з Грізманном, отримав пас п'ятою, але пробив жахливо – в'яло і неточно. У черговій стрімкій атаці марнотратством займався вже не Лео. Мессі знову опинився з м'ячем у чужому штрафному і створив момент для Дембеле. Усман затягнув з ударом і не переграв Щенсни, після чого віддав Грізманну. Однак і другий француз нормально не пробив.

Ювентус тим часом не міг придумати нічого гострого попереду – гості легко нейтралізували інертні атаки. Куадрадо та Мората організували ще один гол (перший прострілив, другий замкнув), але судді знову зафіксували офсайд.

По перерві ситуація не змінилася. Барселона домінувала, не випускаючи суперника за центр поля. Але перший же вихід "б'янконері" в атаку завершився голом. Щоправда, незарахованим... Мората втретє забив з офсайду! Цього разу лайнсмен не підняв прапорець, але VAR показав положення поза грою. Комбінація від К'єзи та Куадрадо знецінена. Космічний нефарт Морати!

Morata hat-trick of offside goals pic.twitter.com/7hMVP8HRJ6 — Galu (@PSGalu) October 28, 2020

Барса продовжувала хазяйнувати у володіннях Щенсни, однак Мессі бив неточно, а його партнери губилися і затягували з ударом. Щось блокувала оборона туринців, десь Грізманн не міг реалізувати вихід сам на сам. Попри всі зусилля Мессі, рахунок залишався "слизьким". Ювентус намагався відігратися, але постріли Кулусевскі та Рабйо навіть пострілами не назвеш – Нету не довелося вступати у гру.

У компенсований час Барселона забила другий гол (а перед тим залишилася в більшості через вилучення Деміраля). Фаті змусив Бернардескі сфолити у штрафному майданчику та заробив пенальті. Мессі реалізував 11-метровий. Каталонці перемогли, набрали 6 очок і очолили групу Динамо. Ювентус з 3 балами йде другим. У киян і Ференцвароша – по одному пункту.

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