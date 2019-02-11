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Саррі пояснив, чому не потиснув руку Гвардіолі

10:46 1261 Читать на русском
Саррі пояснив, чому не потиснув руку Гвардіолі
Саррі та Гвардіола / Rex Features

Головний тренер лондонського Челсі Мауріціо Саррі спробував виправдатися за скандальний епізод після матчу з Манчестер Сіті (0:6), коли не потиснув руку своєму колезі Хосепу Гвардіолі.

"У той момент я не помітив Гвардіолу. Звісно, це незвично. Пізніше поговорю про це з ним, адже все сталося випадково.

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Я просто хотів пошвидше повернутися до роздягальні, тому не бачив Гвардіолу. Жодних проблем із Пепом у мене немає", – цитує Саррі The Guardian.

Нагадаємо, що після програного Манчестер Сіті поєдинку італійський фахівець проігнорував наставника "містян", коли той підійшов потиснути руку. Натомість це зробив помічник Саррі Джанфранко Дзола й щось пояснив Гвардіолі.

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Манчестер Сіті - Челсі: Неділя 10 лютого 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 0
Челсі
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Теги
Англія Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Манчестер Сіті - Челсі
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