Сарри объяснил, почему не пожал руку Гвардиоле

Главный тренер лондонского Челси Маурицио Сарри попытался оправдаться за скандальный эпизод после матча с Манчестер Сити (0:6), когда не пожал руку своему коллеге Хосепу Гвардиоле.

"В тот момент я не заметил Гвардиолу. Конечно, это необычно. Позже поговорю об этом с ним, ведь все произошло случайно.

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Я просто хотел поскорее вернуться в раздевалку, поэтому не видел Гвардиолу. Никаких проблем с Пепом у меня нет", – цитирует Сарри The Guardian.

Напомним, что после проигранного Манчестер Сити поединка итальянский специалист проигнорировал наставника "горожан", когда тот подошел пожать руку. Вместо него это сделал помощник Сарри Джанфранко Дзола и что-то объяснил Гвардиоле.

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