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Саррі порівняв найближчого суперника Ювентуса з Аталантою – команда Маліновського створила серйозні проблеми туринцям

22:11 - Читать на русском
Саррі порівняв найближчого суперника Ювентуса з Аталантою – команда Маліновського створила серйозні проблеми туринцям
Мауріціо Саррі / Сайт Ювентуса

Головний тренер Ювентуса Мауріціо Саррі поділився очікуваннями перед матчем 33 туру Серії А проти Сассуоло.

 

"Сассуоло – одна з тих команд, які пішли шляхом Аталанти. Їхній проект має спадковість і виглядає справді цікавим.

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Ми зіткнулися з ними в небезпечний період, тому що ця команда дуже сильна в атаці. Ми схвильовані, але водночас рішучі. Аталанта – це команда, яка змінювалася схожим чином, в останні роки вони стали більш небезпечними в атаці і настільки агресивні, що просто не дають відпочити обороні суперника. Нам слід врахувати досвід минулого туру", – наводить слова Саррі Football Italia.

Нагадаємо, в попередньому турі Ювентус розписав нічию з Аталантою 2:2, врятувавшись лише в кінцівці зустрічі.

Освячений у храмі Шеви: він подолав 6000 кілометрів смертельної небезпеки, щоб забити у Мілані і стати надією Кальчо

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Італія Мауріціо Мауріціо Саррі Сассуоло - Ювентус Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Сассуоло Сассуоло
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