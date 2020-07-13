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Ювентус домовився про трансфер "нового Варана"

21:08 - Читать на русском
Ювентус домовився про трансфер "нового Варана"
Фелікс Нзуанго / фото із відкритих джерел

Ювентус знайшов несподіване підсилення у чемпіонаті Франції. Туринський клуб підпише перспективного захисника.

Ювентус близький до підписання 17-річного захисника Ам'єна та юнацької збірної Франції Фелікса Нзуанго, повідомляє France Football.

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За інформацією видання, перехід – практично вирішена справа. Ам'єн отримає за свого таланта близько 3 млн євро. У Франції Фелікса називають "новим Рафаелем Вараном" за вміння читати гру і роботу з м'ячем.

До слова, Нзуанго – вихованець Ам'єна, але поки не провів за першу команду свого клубу жодного матчу, натомість зіграв 10 поєдинків за юнацькі збірні Франції.

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Теги
Ам'єн Ам'єн Фелікс Фелікс Нзуанго Ювентус Ювентус Італія
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