Сарри сравнил ближайшего соперника Ювентуса с Аталантой – команда Малиновского создала серьезные проблемы туринцам

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 33 тура Серии А против Сассуоло.

"Сассуоло – одна из тех команд, которые пошли путем Аталанты. Их проект имеет наследственность и выглядит действительно интересным.

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Мы столкнулись с ними в опасный период, потому что эта команда очень сильна в атаке. Мы взволнованы, но в то же время решительны. Аталанта – это команда, которая менялась похожим образом, в последние годы они стали более опасными в атаке и настолько агрессивны, что просто не дают отдохнуть обороне соперника. Нам следует учесть опыт предыдущего тура", – приводит слова Сарри Football Italia.

Напомним, в прошлом туре Ювентус расписал ничью с Аталантой 2:2, спасшись лишь в концовке встречи.

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